Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в Коломне

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» провели волонтеры в Озерах. Они раздали жителям хлеб и информационные памятки с рассказом о подвиге непокоренных ленинградцев.
Всероссийская акция проводится к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Волонтеры вышли на улицы, чтобы вручить прохожим кусочки хлеба весом в 125 граммов — суточную норму питания зимой 1941–1942 годов в осажденном городе. Вместе с этим они раздали информационные памятки, в которых рассказывается про подвиг жителей Ленинграда.
«Мы хотели напомнить всем наследникам Великой Победы о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов, о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками», — рассказали волонтеры Молодежного центра «Озеры».
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