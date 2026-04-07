Всероссийская акция «10 тысяч шагов к здоровью» прошла в Мытищах

Жители Мытищ приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к здоровью», которая прошла в центральном Парке Мира. Пробежка была приурочена ко Всемирному дню здоровья и собрала активных спортсменов округа.

Вдохновляющие слова перед стартом произнес мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер велогонок Советского Союза и России Александр Попугаев, который отметил, что для истинных любителей спорта никакая погода не является помехой.

Сотрудники местных предприятий, представители образовательных учреждений, активисты общественных организаций, волонтеры и участники программы «Активное долголетие», независимо от возраста и профессии, выполнили норму в 10 тысяч шагов.

Как ранее отмечала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, почти 70% жителей регулярно занимаются спортом.