Всемирный день защиты животных отметили в Химках

Сейчас в городском округе Химки работают восемь приютов. В них не хватает волонтеров, кормов, средств гигиены и игрушек для питомцев.

Всемирный день защиты животных отмечают в России 4 октября. В этот день по всей стране проводят благотворительные и просветительские мероприятия. Сегодня в России действует программа: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на привычное место обитания. По ней каждое животное снабжают желтой биркой, чтобы оно выделялось среди сородичей на улице.

Депутаты, неравнодушные жители и волонтеры в Химках регулярно помогают четвероногим в приютах.

Вот уже 10 лет лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов поддерживает большой Машкинский приют. Он обеспечивает собак кормом, привозит подстилки, помогает содержать пять питомцев.

«Россия присоединилась к этому празднику в 2000 году. Именно с того момента в этот день волонтеры приютов и просто неравнодушные люди проводят акции, мероприятия, направленные на привлечение внимания к судьбам животных и их правам в современном мире», — сказал он.

В городском округе Химки открыты восемь приютов для бездомных животных. Там не хватает волонтеров, кормов, подстилок и аксессуаров, средств для ухода за животными, игрушек. Каждый неравнодушный житель может поддержать приюты и помочь питомцам.

«Помогать бездомным животным — это акт сострадания и доброты. Я верю в то, что каждый питомец обретет свой дом, где ему смогут подарить любовь и ласку», — сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

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