Всемирный день театра отметили в Лобне

К празднованию Всемирного дня театра 27 марта присоединились учреждения культуры и школы городского округа. Традиционно день проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Театр «Камерная сцена» стал участником всероссийской акции «Ночь театрального искусства», посвященной 150-летию Союза театральных деятелей России. Для зрителей подготовили неформальную программу, состоявшую из сценок, песен, пародий и театральных баек.

Начальник управления культуры Лобни Елена Уманская поздравила коллектив театра и вручила благодарственное письмо актеру Дмитрию Мазурову.

Центр молодежных инициатив «Шанс» организовал для подростков игру в театральную мафию. Школьники инсценировали басни Ивана Крылова для воспитанников дошкольных отделений и младшеклассников. А в лицее ученики восьмого класса под руководством учителя Ирины Сударкиной показали инсценировку по мотивам китайской сказки.