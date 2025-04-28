Всемирный день охраны труда отметили в Центрлеспроекте

Всемирный день охраны труда отмечают 28 апреля. Его цель — предотвратить болезни и травмы на работе.

В честь этого дня для сотрудников филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект» провели викторину. Игра помогла напомнить специалистам лесной отрасли, насколько важно соблюдать правила безопасности на рабочем месте.

«Лесное хозяйство по оценкам Международной организации труда является одной из самых опасных отраслей наряду со строительством, сельским хозяйством, рыболовством и обрабатывающей промышленностью. На них в совокупности приходится порядка 200 тысяч несчастных случаев со смертельным исходом в год», — сообщила специалист по охране труда филиала Татьяна Аббас.

Особенно важно соблюдать правила охраны труда в полевой сезон, который длится с мая по октябрь. В этот период инженеры оценивают качество и количество лесных ресурсов в местах обитания диких животных.