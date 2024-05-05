«Всем нам мира, победы!» Воробьев поздравил прихожан храма в Одинцовском округе | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 18:11 «Всем нам мира, победы!» Воробьев поздравил прихожан храма в Одинцовском округе Губернатор Воробьев поздравил с Пасхой прихожан храма в Одинцовском округе Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа. Глава региона приехал туда к вечернему богослужению, поставил свечку к иконе «Воскресение Христово», пообщался с настоятелем и посетителями храма.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, победы!» — обратился к ним Воробьев.

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Глава Подмосковья признался, что слушал «много добрых слов» в адрес настоятеля — протоирея Игоря Смертина, — и пожелал, чтобы храм всегда был полон.

Константин Семенец

Здание заложили в 2005 году. Сейчас идет благоустройство территории на пожертвования прихожан, сообщил настоятель. Мужскую теплую купель уже заложили, завершается строительство женской.

«Приход наш растет, молодежи много, становится больше многодетных семей, что очень радует. Хочу пожелать, чтобы этот светлый праздник Пасхи озарил всю вашу жизнь, дал сил на совершение добрых дел, явил мир в ваших душах и любовь ко Христу нашему и к ближнему!» — добавил Игорь Смертин.

Константин Семенец

Работающая при храме местная жительница Татьяна Пузан рассказала, что ее дочь поет там на клиросе, оба сына — алтарничают. Все трое детей пришли с матерью на службу.

«Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю мирного неба над головой, радости больше, любить друг друга. Всего самого светлого!» — произнесла она.

Константин Семенец

Муж Татьяны, Кирилл, служил в спецназе и погиб на СВО в 2023 году. В июне ее старший сын Егор уходит в армию — на днях пришла повестка. Женщина отметила, что сын рад этому — он большой патриот и хочет стать военным.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал в ближайшее время приехать к семье в гости и заверил, что «всегда готов уделить внимание, помочь».