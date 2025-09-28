«Всегда старался помочь людям». Воробьев назвал тяжелой утратой смерть Кеосаяна

Уход из жизни режиссера, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна стал тяжелой утратой и трагедией для всех. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что Тигран вместе с семьей жил в Подмосковье и всегда старался помогать соседям по самым разным вопросам.

«Он создавал фильмы, которые становились частью нашей культуры. Не боялся говорить честно и открыто, был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что Тигран Кеосаян навсегда остался в сердцах людей достойным и искренним человеком.

Воробьев принес слова соболезнования вдове режиссера Маргарите Симоньян, родным, близким, а также тем, кто знал и ценил творчество режиссера.

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном прошла в Армянской церкви Москвы в воскресенье, 28 сентября. На панихиду прибыла семья, а также друзья и коллеги, которые назвали уход режиссера из жизней невосполнимой утратой.