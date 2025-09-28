«Всегда старался помочь людям». Воробьев назвал тяжелой утратой смерть Кеосаяна
Губернатор Воробьев назвал Кеосаяна патриотом и защитником интересов России
Уход из жизни режиссера, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна стал тяжелой утратой и трагедией для всех. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что Тигран вместе с семьей жил в Подмосковье и всегда старался помогать соседям по самым разным вопросам.
«Он создавал фильмы, которые становились частью нашей культуры. Не боялся говорить честно и открыто, был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — сказал Воробьев.
Губернатор Московской области добавил, что Тигран Кеосаян навсегда остался в сердцах людей достойным и искренним человеком.
Воробьев принес слова соболезнования вдове режиссера Маргарите Симоньян, родным, близким, а также тем, кто знал и ценил творчество режиссера.
Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном прошла в Армянской церкви Москвы в воскресенье, 28 сентября. На панихиду прибыла семья, а также друзья и коллеги, которые назвали уход режиссера из жизней невосполнимой утратой.