Все жилые дома в Одинцове получили паспорта готовности к отопительному сезону

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Работы по проверке теплосетей к зимнему периоду продолжаются в Подмосковье. Сейчас все 2166 многоквартирных домов и 43 ресурсоснабжающие организации полностью готовы к отопительному сезону в Одинцовском округе. 

Начальник Управления ЖКХ Наталья Ухова отметила, что основной проблемой остается завоздушенность теплосетей внутри домов, которую оперативно устраняют сантехники управляющих компаний.

Социальные объекты уже подключены к отоплению. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил завершить все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду до 11 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить отопление в школах и детских садах в начале октября.

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