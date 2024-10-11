Все жилые дома в Одинцове получили паспорта готовности к отопительному сезону

Работы по проверке теплосетей к зимнему периоду продолжаются в Подмосковье. Сейчас все 2166 многоквартирных домов и 43 ресурсоснабжающие организации полностью готовы к отопительному сезону в Одинцовском округе.
Начальник Управления ЖКХ Наталья Ухова отметила, что основной проблемой остается завоздушенность теплосетей внутри домов, которую оперативно устраняют сантехники управляющих компаний.
Социальные объекты уже подключены к отоплению. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил завершить все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду до 11 октября.