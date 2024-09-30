«Погода позволила». Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат на этой неделе

Воробьев: на этой неделе отопление придет в школы и детские сады Подмосковья

Отопление во всех школах, детских садах и поликлиниках Подмосковья включат на этой неделе, рассказал Андрей Воробьев . Теплая погода позволила немного сместить срок и дать старт несколькими днями позже, чем планировалось.

«Традиционный вопрос касается нового осенне-зимнего сезона. Мы договаривались, что в воскресенье-понедельник начнем потихоньку подавать тепло в социальные объекты. Погода позволила нам все-таки сместить сроки. Вместе с тем, эта неделя — неделя пуска тепла в социальные учреждения», — сказал губернатор.

Он напомнил о важном партнерстве с «Газпром Теплоэнерго».

«Состояние домов, сетей, котельных — все это большая программа не только 2024 года. Но с 2024-го по 2026-й она особенная, весьма заметна», — отметил Андрей Воробьев.

Исходя из текущих погодных условий, включение отопления решили разделить на этапы. Сначала это коснется всех социально значимых объектов — с первого по третье октября.

«То есть к третьему октября все социальные объекты должны быть подключены. Их 6579 в области», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

На следующих этапах перейдут к подключению многоквартирных домов — с третьего по 14 октября, а после — всех промышленных предприятий, с 10 по 14-е.

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