Все виды помощи и контакты для связи. Глава Раменского — о поддержке жителей после атаки БПЛА
Глава Раменского: все виды помощи оказали жителям после атаки БПЛА
Психологическую поддержку, временное жилье, горячее питание, средства первой необходимости, продукты и другую помощь оказали жителям после ночной атаки БПЛА в Раменском. Для быстрого решения вопросов запустили горячую линию и Telegram-чат.
Временным жильем обеспечили 18 человек, в том числе семерых детей в возрасте до 18 лет.
«Всех жителей, которым нужна была помощь, разместили в пункте временного пребывания, позже мы предоставили им возможность проживания в гостинице спортивной базы „Сатурн“ в Кратове», — рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Эдуард Малышев.
Собственники квартир на непострадавших этажах вечером смогли попасть домой. Осмотр разрушенного жилья прошел в присутствии экстренных служб.
«В 22:00 закончился первичный осмотр квартир с представителями от Следственного комитета, МЧС, управляющей компании, „УТНКР“. Составлены акты. В 23:00 квартиры, расположенные до шестого этажа, подключили к электроснабжению. Подача холодной воды восстановлена», — добавил Малышев.
Для реагирования на возникающие вопросы работает специальный чат в Telegram. Для тех, кому удобнее звонить, запустили горячую линию +7 (496) 463-91-06.
Эдуард Малышев поблагодарил жителей, все оперативные службы, предпринимателей, правительство Подмосковья за своевременную помощь, сплоченность и неравнодушие к общей беде.
Жильцов пострадавших квартир обеспечили всем необходимым, в том числе продуктами и предметами гигиены.
«Необходимо оперативно оказать максимальную помощь всем», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. После происшествия он прибыл в больницу к пострадавшим и в пункт размещения жителей. Подмосковье берет на себя все расходы на восстановление домов и компенсации, подчеркнул он.
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