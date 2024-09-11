Все виды помощи и контакты для связи. Глава Раменского — о поддержке жителей после атаки БПЛА

Глава Раменского: все виды помощи оказали жителям после атаки БПЛА

Психологическую поддержку, временное жилье, горячее питание, средства первой необходимости, продукты и другую помощь оказали жителям после ночной атаки БПЛА в Раменском. Для быстрого решения вопросов запустили горячую линию и Telegram-чат .

Временным жильем обеспечили 18 человек, в том числе семерых детей в возрасте до 18 лет.

«Всех жителей, которым нужна была помощь, разместили в пункте временного пребывания, позже мы предоставили им возможность проживания в гостинице спортивной базы „Сатурн“ в Кратове», — рассказал временно исполняющий обязанности главы округа Эдуард Малышев.

Собственники квартир на непострадавших этажах вечером смогли попасть домой. Осмотр разрушенного жилья прошел в присутствии экстренных служб.