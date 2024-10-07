«Все системы готовы». Анна Кротова — о старте включения отопления в домах Лобни

С утра в Лобне началась подача тепла в многоквартирные дома. Этот процесс сложен, так как требуется заполнение магистральных и дворовых трубопроводов, сообщила глава городского округа Анна Кротова.

«Все системы для подачи отопления готовы. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили», — отметила Кротова.

Каждый дом подключают вручную, чтобы провести балансировку и развоздушивание системы, за что отвечают управляющие компании.

Отмечается, что жилые дома получают тепло после детских садов, школ и больниц. Обычно процесс занимает несколько дней и сопровождается пуско-наладочными работами.

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