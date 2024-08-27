Все образовательные учреждения Люберец подготовили к новому учебному году

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Более 45 образовательных учреждений городского округа Люберцы готовы к 1 сентября. Все объекты проверила и приняла специальная комиссия.

Подготовку 181 объекта в Люберцах завершили перед новым учебным годом. В каждом учреждении уже утвердили график торжественных линеек.

Также с охранными предприятиями провели дополнительные инструктажи. Особое внимание обратили на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий.

«Все учреждения прошли приемку комиссии. В рамках подготовки специалисты провели необходимые ремонтные работы и благоустройство, закупили мебель и оборудование. Особое внимание уделили системам безопасности в детсадах и школах, а также подходам к объектам», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте