Все образовательные учреждения Люберец подготовили к новому учебному году

Более 45 образовательных учреждений городского округа Люберцы готовы к 1 сентября. Все объекты проверила и приняла специальная комиссия.

Подготовку 181 объекта в Люберцах завершили перед новым учебным годом. В каждом учреждении уже утвердили график торжественных линеек.

Также с охранными предприятиями провели дополнительные инструктажи. Особое внимание обратили на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий.

«Все учреждения прошли приемку комиссии. В рамках подготовки специалисты провели необходимые ремонтные работы и благоустройство, закупили мебель и оборудование. Особое внимание уделили системам безопасности в детсадах и школах, а также подходам к объектам», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

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