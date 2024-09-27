Все лесные пожары в Балашихе успешно потушили

Глава Балашихи Юров: огнеборцы потушили все три лесных пожара 27 сентября

В окрестностях Балашихи за один день произошли три лесных пожара. В тушении задействовали более 70 спасателей. Все очаги возгорания успешно ликвидировали, сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале .

«Сегодня многие почувствовали запах гари. К сожалению, в нашем городе произошло сразу три возгорания в лесу. На данный момент все пожары потушены», — объявил он.

В тушении участвовали 72 специалиста лесопожарных формирований «Центрлесхоза» и МЧС с привлечением 32 единиц спецтехники. К 19:25 все возгорания ликвидировали.

Из-за сухой и теплой погоды в Подмосковье действовал максимальный, четвертый, уровень пожарной опасности. Благодаря многоуровневой системе мониторинга 27 сентября удалось зафиксировать и потушить 18 лесных пожаров, сообщила сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Причиной возгораний стал человеческий фактор. Правоохранители начали проверку. Виновникам грозят большие штрафы — до 60 тысяч рублей физлицам, до двух миллионов юрлицам, до 110 тысяч должностным. Кроме того, в законодательстве предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы.

С 28 сентября в Московской области начнет действовать первый класс пожарной опасности. Температура воздуха днем опустится до +16…+22 градусов.