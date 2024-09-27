Более 40 человек привлекли для тушения 3 лесных пожаров в Балашихе

Сразу три лесных пожара произошли 27 сентября в окрестностях Балашихи. К тушению привлекли 41 специалиста и 19 машин, о чем сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

«Погодная ситуация очень сложная: сушь и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня. На тушение трех пожаров мы уже привлекли 19 единиц техники и 41 человека. Эту группировку сил и средств при необходимости будем наращивать», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В Подмосковье все еще отмечается максимально высокий класс пожарной опасности, поэтому жителям необходимо неукоснительно соблюдать правила. Сейчас, например, запрещено отдыхать в лесу с кострами и мангалами, въезжать на машинах. Количество патрульных увеличили, нарушения также фиксируют видеокамеры и фотоловушки.

Причиной всех трех лесных пожаров, возникших в Балашихе, является человеческий фактор. Пожарные продолжают тушение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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