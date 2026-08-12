Все котельные Егорьевска оборудуют датчиками контроля давления до конца года

В Подмосковье продолжается цифровизация коммунального хозяйства и модернизация систем теплоснабжения. На 49 объектах Егорьевска установлены приборы для непрерывного контроля температуры и давления. Внедрение датчиков позволило сократить среднее время ликвидации аварий на три часа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьев по итогам его визита в округ.

Приборами слежения оснастили 49 из 50 котельных Егорьевска и 17 из 18 центральных тепловых пунктов муниципалитета. Полностью завершить процесс оборудования оставшихся объектов планируют до конца года.

«Мы очень серьезное внимание уделяем автоматизации, датчикам, счетчикам — чтобы аварийные бригады при любых отклонениях от нормы реагировали максимально оперативно», — сказал Воробьев.

Всего в этом году в Егорьевске запустят девять обновленных котельных. В результате отопление улучшится у 14 тысяч жителей.