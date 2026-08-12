Воробьев: отопление улучшат для 14 тысяч жителей Егорьевска в этом году

В этом году в Егорьевске возведут около двух километров теплосетей, обновят девять котельных и один центральный тепловой пункт. Ход проведения работ проинспектировал глава региона Андрей Воробьев , говорится в сообщении пресс-службы губернатора по итогам его визита в округ.

Губернатор проверил участок теплоснабжения между котельными на улицах Рязанской и Гражданской. Объекты снабжают ресурсами около 14 тысяч человек и свыше 20 социальных учреждений. Между ними прокладывают перемычки, которые позволяют котельным страховать друг друга.

«Сейчас наша главная задача — повысить надежность всей системы. И вот мы здесь как раз для того, чтобы заслушать доклад по закольцовке города: в случае, если одна из котельных выходит из строя, можно сразу переключить потребителей», — сказал Воробьев.

К 1 сентября в городе подключат четыре перемычки между котельными, после чего специалисты восстановят газоны и дороги.