Все коммунальные службы Чехова продолжили работать в усиленном режиме

Все коммунальные службы Чехова третьи сутки продолжают работать в усиленном формате, расчищая снег в городских кварталах и сельских территориях. Первая смена начинает работать в 03:00 ночи, а в 06:00 к работе приступают дополнительные бригады дорожников, дворников и уборщиков.

Сначала очищают опасные участки: дороги с высоким трафиком и автобусными маршрутами, городские и поселковые полотна с твердым покрытием. На дорогах с грунтовым покрытием сделали плотный снежный накат.

Вместе с этим коммунальщики вывозят снег из дворов и региональных и муниципальных автодорог.

Снегопад в Москве и области продолжается уже третьи сутки. Дорожные службы работают в усиленном режиме в разных частях столичного региона. Например, в Волоколамске увеличили количество задействованной техники. Вместо стандартных четырех комбинированных дорожных машин на маршруты выдвинулись шесть единиц.