«Все четко». Система «Яндекс Вектор» облегчила работу коммунальщиков в Солнечногорске

Система «Яндекс Вектор» оптимизировала работу коммунальных служб в Солнечногорске. Приложение позволяет сотрудникам отслеживать маршруты и получать задания на рабочие телефоны. Благодаря этой инновации округ показывает современный подход к управлению коммунальными услугами.

Принцип работы «Яндекс Вектора» прост: диспетчер из центра управления заранее вносит данные о территории и сотруднике. Задача поступает на рабочий телефон работника. Активировав ее, сотрудник приступает к выполнению, следуя плану и маршруту.

«Здесь все четко. Это очень облегчило нашу работу в том плане, что человеку ясно и понятно его задание на его рабочий день», — сказал сотрудник МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Сергей Рывков.

Проект «Яндекс Вектор», созданный министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Яндекс Go для бизнеса, призван улучшить работу коммунальных служб. В Солнечногорске эта цифровая платформа эффективно функционирует уже полгода. Она помогает оптимизировать маршруты, отслеживать технику и дворников в реальном времени, а также получать подробные отчеты о выполненных задачах.

«Как только мы приходим на работу, первым делом сверяем статистику: кто у нас из дворников вышел, кто не вышел. Также мы следим за механизированной уборкой. <… > Заходя, соответственно, в аналитику, мы прекрасно видим количество выданных заданий, количество выполненных заданий и количество находящихся в работе», — отметил специалист транспортного отдела Дмитрий Решетов.

Приложение не просто отслеживает процессы, а оптимизирует их, начиная от уборки тротуаров и заканчивая расчисткой главных улиц. Оно особенно полезно для новых сотрудников, которые еще не до конца изучили местность.