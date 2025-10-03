Вручение знаков отличия ГТО прошло в техникуме в Люберцах

Студентам Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина вручили золотые и серебряные знаки отличия ГТО. Церемония прошла к 85-летию среднего профессионального образования в России.

Об этом рассказал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

«Вручил заслуженные знаки отличия всероссийского комплекса „Готов к труду и обороне“ студентам-гагаринцам. Поздравляю ребят с заслуженными наградами! Уверен, что остальные студенты обязательно покажут себя и также примут участие в выполнении норм», — отметил Евгений Петров.

Вручение прошло во время празднования 85-летия системы среднего профессионального образования в России.

Отметим, в округе реализуют три проекта: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО» и «Корпоративная лига ГТО». В настоящее время нормы всероссийского комплекса выполнили свыше 1100 жителей Люберец.