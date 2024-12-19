Вручение премии «Триумф» за спортивные достижения прошло в Подольске

Спортивные итоги 2024 года подвели в городском округе. Вспомнить достижения и построить новые планы на следующий год собрались спортсмены, тренеры, администрация и жители муниципалитета.

Проведены сотни мероприятий и соревнований, завоеваны тысячи медалей. В этом году, впрочем, как и всегда, подольские спортсмены были на высоте.

«Городской округ Подольск традиционно является лидером в спорте не только в Подмосковье, но и во всей нашей стране», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов. Он поблагодарил спортсменов и их наставников за достижения и пожелал продолжать совершенствоваться и побеждать.

Церемония награждения началась с вручения самой престижной в области спорта муниципальной премии имени Михаила Аптекаря тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Пахра». Максим Попков тренирует детей вот уже 14 лет. В этом году его подопечные представляли Подольск и Россию на татами в Токио. С первенства по киокусинкай вернулись домой практически с мешком золотых медалей.