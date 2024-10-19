Вручение мандатов депутатам нового созыва прошло в Мытищах

Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи, пожелал народным избранникам продуктивной деятельности и вручил мандаты. После торжественной части депутаты на очередном Совете рассмотрели вопросы повестки и проголосовали за внесение изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства. Помимо этого, на собрании назначили старост деревень Большая Черная — Екатерину Сомину и Подрезово — ей стала Татьяна Семина.

Благодарственное письмо от Совета Лисичанска за гуманитарную и благотворительную помощь в возрождении города вручили главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

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