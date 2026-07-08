Вручение дипломов студентам академии туризма провели в Химках

В Российской международной академии туризма в Химках состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Документы об окончании вуза получили более 140 выпускников, 22 из них — с отличием.

РМАТ уже 57 лет готовит специалистов в сфере туризма, менеджмента, юриспруденции, политологии и других направлений.

«Желаю уверенности в своих силах, успешной карьеры и реализации самых амбициозных планов. Уверена, ваши успехи станут поводом для гордости не только ваших близких, но и всего нашего округа!» — сказала глава округа Инна Федотова.

Многие выпускники академии успешно работают в Химках. Один из них — заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, окончивший вуз в 2021 году.

«РМАТ дала мне не только знания, но и уверенность в выборе своего пути. Желаю каждому не бояться новых задач, постоянно развиваться и всегда стремиться к большему», — сказал Владислав Степушин.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов отметил, что для выпускников начинается новый этап. Пусть знания, полученные в академии, станут надежной основой для профессионального роста, а впереди будет как можно больше возможностей для реализации способностей.

РМАТ остается одним из ведущих профильных вузов Подмосковья. Ее выпускники находят себя в самых разных сферах и вносят вклад в развитие Химок, Подмосковья и всей страны.