Вручение дипломов прошло в Алабинском отделении техникума в Наро-Фоминске

Торжественное мероприятие состоялось 1 июля в отделении Наро-Фоминского техникума. Документы об образовании получили 114 выпускников, освоивших востребованные рабочие профессии.

Выпускники получили специальности слесаря, оператора станков, сварщика и электрика. Пять человек окончили обучение с отличием. Многие студенты за годы учебы освоили сразу несколько профессий.

Выпускница Олеся Мологина получила квалификацию мастера слесарных работ и повара-кондитера, окончив техникум с красным дипломом. Практику студенты проходили на предприятиях округа: «Гофросталь», «Полифильтр», «Нарпромэнерго», Наро-Фоминский машиностроительный завод, «СТМ-Сервис» и VEKA Rus. Благодаря сотрудничеству с работодателями многие выпускники уже определились с местом работы.

Студенты активно участвовали в общественной жизни: помогали расчищать снег у социальных объектов, убирали парки и организовывали мероприятия для детей, заслужив уважение жителей Селятина и Алабина.

Администрация округа поздравила выпускников с важным этапом в жизни и пожелала профессиональных успехов, уверенности в своих силах и новых достижений.