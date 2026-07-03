Вручение аттестатов девятиклассникам прошло в Павловском Посаде

Со сцены звучали поздравления и трогательные слова, напутствия от директора лицея, учителей и родителей. Выпускники в свою очередь представили зрителям творческие номера.

27 июня в доме культуры «Октябрь» прошел выпускной бал. В этом году в Павлово-Посадском округе закончили школы 384 одиннадцатиклассника и 1220 девятиклассников.

Округ показал высокие результаты: 68 золотых и 34 серебряных медалиста. 10 ребят получили по 100 баллов на ЕГЭ. Анна Курдюкова и Тимофей Столпник суммарно набрали по 200 баллов. Алексей Майоров из Электрогорского лицея стал абсолютным рекордсменом — 400 баллов из 400 по четырем предметам. Олимпиадники завоевали 105 призовых мест на регионе и победы на всероссийском уровне.