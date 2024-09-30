Врожденную косолапость у ребенка исправили в больнице Подмосковья

Трехлетний мальчик поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с врожденной косолапостью. Специалисты наблюдали ребенка с рождения.

Пациенту провели полный курс гипсования по методу Понсетти. Однако из-за сопутствующих врожденных патологий произошел рецидив, из-за чего ребенку потребовалась операция.

«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефов», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Сейчас мальчик уже дома. Ему понадобится длительная реабилитация с последующим снятием гипсовой повязки. Затем хирурги начнут следующий этап лечения.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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