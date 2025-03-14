Врип главы Серпухова провел встречу с жителями в школе № 13

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Шимко встретился в формате выездной администрации с жителями муниципалитета. Вместе с ним в мероприятии участвовали городской прокурор Виталий Хрипунов, депутаты окружного совета Игорь Ермаков, Николай Пушкин и Алексей Батогов, а также представители профильных управлений, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Вопросы, интересующие жителей Серпухова, касались жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, благоустройства, дорог, образования и имущественных отношений. Ряд обращений удалось разобрать на месте, другие требуют адресного решения.

Участники встречи также смогли пообщаться по проблемам здравоохранения с начальником отдела № 5 Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Натальей Мальневой и главным врачом Серпуховской больницы Павлом Звенигородским.

«Приятно, что серпуховичи приходят не только для решения актуальных проблем, но и выступают с инициативами по развитию округа», — отметил Алексей Шимко.