Врип главы Серпухова поздравил медработников с профессиональным праздником

В городском округе Серпухов работают более двух тысяч медицинских специалистов, готовых круглосуточно оказывать помощь и поддержку жителям. Только в этом году в местные учреждения здравоохранения пришли свыше 40 новых сотрудников.

Современная поликлиника в микрорайоне Ивановские дворики способна принимать до 700 пациентов за смену, обеспечивая высокий уровень медицинского обслуживания.

Правительство Московской области и муниципалитет оказывают всестороннюю поддержку медикам, внедряя программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», а также компенсируя аренду жилья и предоставляя земельные участки. Ежегодно муниципалитет выделяет служебное жильё: в этом году выданы две квартиры, в прошлом — четыре. Кроме того, 49 студентам по целевому направлению выплачивается стипендия округа.

«Спасибо всем медицинским работникам — врачам и медсестрам, фельдшерам и санитарам, заведующим отделениями и рядовым сотрудникам — всем, кто день за днем несет нелегкую, но благородную службу. Профессиональных достижений, спокойных дежурств и, самое главное, будьте здоровы!» — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.