Врип главы Серпухова поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

День медицинской сестры отмечается в России 12 мая. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил медработников с профессиональным праздником.

В городском округе Серпухов работают 970 медицинских сестер и братьев. В округе для них стараются создавать максимально комфортные условия труда.

В Московской области действует комплекс мер поддержки: региональные денежные выплаты для восьми категорий медсестер, предоставление служебного жилья, а также муниципальные стипендии для студентов, обучающихся по целевым программам.

Напомним, что в округе подготовку специалистов ведет Серпуховский филиал Московского областного медицинского колледжа — сейчас там обучаются 564 будущих медсестры.

«Благодарю всех медсестер и медбратьев округа за профессионализм, терпение, самоотдачу и теплоту, которую вы дарите пациентам», — сообщил Алексей Шимко.