Врип главы Серпухова Алексей Шимко принял участие в акции «Диктант Победы»

В Серпухове подготовили 40 площадок для проведения седьмой по счету международной акции «Диктант Победы», причем принять участие можно было и в онлайн-формате. Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко также проверил свои знания по истории.

Алексей Шимко отметил, что отвечая на вопросы тестирования, вспоминал рассказы бабушки и дедушки о сражениях и подвигах героев семьи.

«Каждый из нас бережно хранит в сердце истории своих родных, которые пережили ужасные времена 1941–1945 годов. Радует, что среди участников диктанта было много молодежи. Важно, чтобы подрастающее поколение помнило о событиях того времени, чтобы ребята стремились изучать историю России, знали, какой ценой досталась Победа», — сказал врип главы Серпухова.

Всего диктант включает 25 вопросов, посвященных истории Великой Отечественной войны. В этом году в заданиях сделали акцент на вопросах, касающихся 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, выхода советских войск на границы СССР, юбилеев писателей-фронтовиков. Главными локациями для проведения «Диктанта Победы» стали Молодежный центр «Патриот», Губернский колледж, школы городского округа, Серпуховский историко-художественный музей, Музейно-выставочный центр, а также библиотеки городов Протвино и Пущино, Дом культуры «Лира» в поселке Пролетарский и другие.

Председатель Совета депутатов Михаил Шульга вместе с самбистами, студентами, школьниками и сотрудниками образовательного учреждения прошел тестирование в Губернском колледже. Он отметил, что вопросы были довольно сложными.

«Студенты и учащиеся школ углубленно изучают материал и, вероятно, знают больше. Я отмечаю для себя какие-то интересные моменты. Поэтому с удовольствием ежегодно прохожу диктант в Губернском колледже», — поделился Михаил Шульга.

Также в акции «Диктант Победы» приняли участие выпускники 9-го и 11-го класса школы № 18, директор учебного заведения, депутат Совета депутатов Мария Арсеньева и советник по воспитательной работе Елена Филиппова.