ВРИП главы Павловского Посада провел личный прием жителей

По вопросу оформления земельного участка под трассу мотокросса в деревне Саурово Сергей Балашов отметил: «Спорт — это энергия, движение и точка притяжения для нашей молодежи. Вопрос с оформлением земли взят в работу: важно, чтобы у любителей мотоспорта появилась легальная и безопасная площадка». По жалобе на несоответствие температурного режима горячей воды дано поручение профильным службам разобраться в ситуации и привести параметры в норму. По вопросу организации водоотведения на улице Матросова, дома 33–37, где труба водоотведения проходит под дорогой, а «МосОблЭнерго» ведет работы по замене столбов, поручено выстроить взаимодействие между службами для комплексного решения.

Сергей Балашов подчеркнул: «Будем выстраивать взаимодействие между службами, чтобы решить вопрос комплексно и без лишней бюрократии. Каждое обращение — на личном контроле. Уверен: вместе мы делаем наш округ лучше, удобнее и комфортнее для жизни». Записаться на прием можно по телефону: 2-99-05.