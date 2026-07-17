Врип главы Павловского Посада посетил производство бумажной упаковки

15 июля временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил производственное предприятие, специализирующееся на выпуске бумажной упаковки. Генеральный директор Стефано Фанчин и заместитель директора Надежда Березина провели для руководителя муниципалитета экскурсию по цехам, продемонстрировав полный цикл производства и технологические возможности завода.

Компания «ЭКОПАК» ведет деятельность с 2009 года и за это время прошла путь от стартапа до одного из лидеров отрасли по производству упаковки для пищевой промышленности, электронной коммерции и логистических служб. Предприятие предлагает комплексные инженерные решения, включая разработку дизайна и нанесение полноцветной печати, что позволяет адаптировать продукцию под требования конкретных брендов. В настоящее время в структуру услуг входят семь дополнительных направлений, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому заказу.

Особое внимание на предприятии уделяется экологическим стандартам. Вся продукция изготавливается из локального сырья и подлежит полной переработке, что соответствует актуальным требованиям по сокращению использования пластика и минимизации углеродного следа при транспортировке по территории России.

Сергей Балашов отметил высокий технологический уровень производства и его значение для экономики муниципалитета, подчеркнув, что предприятие служит примером ответственного и современного подхода к ведению бизнеса в Павлово-Посадском округе.