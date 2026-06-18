Врип главы Павловского Посада отчитался перед депутатами об итогах работы за год

16 июня на заседании Совета депутатов временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов представил коллегам подробный отчет о выполненной работе и итогах деятельности за прошедший год. Глава округа отметил, что все достижения стали возможными благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Основой работы остается забота о жителях, особенно о тех, кто служит в армии. За время специальной военной операции жители округа отправили свыше 450 тонн гуманитарной помощи, на нужды бойцов направлено около 400 миллионов рублей, гумконвой совершил более 80 рейсов. Также ведется поддержка демобилизованных — помощь с трудоустройством, восстановлением быта и возвращением к мирной жизни. Все это — общий долг и приоритет округа.

За год в округе модернизировано более 7 километров инженерных сетей, начата реконструкция очистных сооружений мощностью 60 тысяч кубометров в сутки. Отремонтировано более 20 дорожных участков. В рамках благоустройства преобразована Привокзальная площадь, завершены работы на Аллеях Героев, обновлены дворы, установлены новые игровые площадки и проложены «народные тропы» для прогулок. По качеству образования Павлово-Посадский округ занимает 4 место в Московской области. Все школы находятся в «зеленой зоне» по эпидситуации, а восемь выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Завершен капитальный ремонт детского сада «Малютка» и центра «Истоки». В здравоохранении — прибыло 33 новых врача, закуплено современное медицинское оборудование.

По итогам 2025 года округ вошел в топ‑10 муниципалитетов Подмосковья по эффективности работы. Глава округа выразил благодарность жителям за активность и неравнодушие, а также депутатам за их работу. В планах на 2026 год — дальнейшее развитие и улучшение качества жизни в Павлово-Посадском округе и всем Подмосковье. «Вместе мы сделаем наш район лучше!» — подчеркнул Сергей Балашов.