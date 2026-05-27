ВРИП главы Павлово‑Посадского округа провел объезд Электрогорска

На городском бульваре — главной площадке праздника — собрали организационный комитет, чтобы согласовать потоки входа и выхода, размещение торговых точек и развлекательных зон. Территория бульвара уже выглядит аккуратно: ямы заделаны, бордюры покрашены. Осталось завершить финальный этап благоустройства у Доски почета.

На Стахановском озере монтаж малых архитектурных форм закончен на 100%, уложен рулонный газон, продолжают устанавливать пирс и наносят черновой слой резинового покрытия. Работы планируют завершить к 30 мая. Площадка имени Болошева полностью готова: смонтированы воркаут, детская и баскетбольная площадки, выложена плитка, высажены деревья и кустарники, установлена новая опора освещения.

На улице Классона, где произошел прорыв канализации, ситуацию держат на контроле. Вопрос передачи бесхозного участка сети прорабатывается. Также взяли на контроль тротуар на Советской улице у детского сада — его нужно благоустроить.

В городе продолжают уборку. Покос травы заметно улучшился, но к празднику предстоит докосить оставшиеся участки, подмести улицы и убрать мусор, чтобы город встретил юбилей в чистоте и порядке. Все работы идут по графику.