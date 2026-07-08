ВРИП главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

Маршрут начался с корпуса «Бета» Электрогорского лицея, где завершили обустройство новой парковки по Народной программе «Единой России». Она улучшит утреннюю транспортную доступность для родителей и педагогов. Затем делегация посетила молодежный центр — там выявили утечку воды и отметили необходимость уборки старых деревьев. Сергей Балашов поручил профильным службам оперативно устранить неисправности.

На привокзальной территории и железнодорожной платформе обнаружили замечания по состоянию инфраструктуры и обновлению информационных стендов. Работы по наведению порядка и взаимодействие с компанией РЖД продолжаются.

Заключительным пунктом стало Стахановское озеро — благоустроенная зона, открытая в День города по инициативе «Единой России». Сергей Балашов отметил, что порядок сохраняется, и поблагодарил жителей за бережное отношение к общественным пространствам.

Объезд показал, что в городе есть положительные изменения, а проверка показала, на каких задачах нужно сфокусироваться в ближайшее время.