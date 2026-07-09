ВРИП главы Павлово-Посадского округа провел плановый объезд территорий

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов совместно с руководителями городских служб совершил 8 июля плановый объезд территории. Были проверены основные объекты, которые власти держат на контроле.

Первой точкой маршрута стала деревня Кузнецы, где строят блочно-модульную котельную мощностью 4,4 МВт. Общая готовность объекта пока составляет только 20%. Сергей Балашов вместе с заместителем городского прокурора Анной Смородиной и руководством «Мособлводоканала» поставили подрядчику задачу наращивать темпы, устранять замечания и сдать объект в срок.

Затем проверяющие посетили школу в Кузнецах, где идет капитальный ремонт. Специалисты уже выполнили демонтаж на 99%, общестроительные работы — на 93%, кровля и фасад — на 90%. Общая готовность объекта составляет 68,2%.

В этом году по Народной программе «Единой России» началось благоустройство пешеходной зоны вдоль Вохонки. Протяженность участка от часовни памяти войны 1812 года до улицы Сенной составляет 550 метров. Для Вохонки это первый такой проект. Уже закуплено 620 винтовых свай, часть смонтирована.

Объезд завершился в парке «Меленки». «Здесь, к сожалению, картина расстроила. Парк выглядит неухоженно: трава не скошена, детские площадки в листве и мусоре, есть сломанные элементы. Вопросов к подрядчику накопилось много. Дал поручение — в ближайшее время все отработать и устранить», — рассказал Сергей Балашов. Он пообещал обязательно вернуться в парк с проверкой.