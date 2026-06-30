Врип главы Павлово-Посадского округа провел объезд строящихся объектов

Большой объезд строящихся и ремонтируемых объектов состоялся в Павловском Посаде. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов оценил, как идут работы.

Павлово-Посадскому филиалу Российского государственного социального университета передано в оперативное управление бывшее здание ИФНС на улице Фрунзе, 30. Предстоит колоссальный объем работ: нужно привести в порядок аудитории, благоустроить территорию, усилить безопасность, проложить IT-сети и создать доступную среду для маломобильных людей.

Новую зону отдыха обустраивают в микрорайоне Ленская. Общая готовность объекта составляет 65%. «Место преображается на глазах! Уверен, совсем скоро эта зона станет любимым местом для прогулок не только у местных жителей, но и у гостей города», — отметил Сергей Балашов.

Строго по графику идут работы в школе в Кузнецах. Специалисты монтируют перегородки, инженерные сети, систему отопления, фасад и кровлю, устанавливают окна, продолжается строительство футбольного поля.

«Каждый этап на моем личном контроле. Безопасность и комфорт детей — безусловный приоритет», — рассказал Сергей Балашов.

ВРИП главы округа также посетил Яблоневый сад, где по просьбам жителей установили новую игровую площадку вместо старой. Сергей Балашов поблагодарил за работу все задействованные службы и специалистов.