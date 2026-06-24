ВРИП главы Павлово-Посадского округа провел объезд Электрогорска

На Советской улице, 42, Сергей Балашов встретился с группой активных жителей и обсудил с ними ремонт трубопровода. «РСО Электрогорск» поручено оперативно связаться с ГКУ МО «МОС АВС» для уточнения точной даты приезда специалистов.

В доме № 63 на улице Ленина, где в марте горела крыша, завершен капитальный ремонт кровли. До конца месяца подрядчик планирует начать частичный ремонт фасада.

В доме № 24б на той же улице «РСО Электрогорск» выполняет работы по текущему ремонту сетей ГВС и ЦО в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. После завершения этого этапа подрядчик приступит к ремонту сети центрального отопления в Комсомольском переулке, 3.

Сергей Балашов также проверил качество косметического ремонта в городской бане, где обновили потолки, цоколь и резиновое покрытие. Помещение полностью готово к приему посетителей.

«Спасибо неравнодушным жителям за обратную связь. Именно ваши сигналы помогают делать любимый Электрогорск комфортнее!» — отметил ВРИП главы Павлово-Посадского округа.