ВРИП главы Павлово-Посадского округа поздравил выпускников Электрогорска

Сергей Балашов лично обратился к выпускникам школы № 14. Достижения ребят впечатляют: 12 из 27 учащихся претендуют на аттестаты особого образца и медали. Среди выпускников — призеры олимпиад, успешные спортсмены и талантливые творческие личности, известные на региональном и всероссийском уровне.

Временно исполняющий полномочия главы округа поблагодарил учителей, которые помогли разглядеть искру в каждом ребенке, и родителей, которые поддерживали детей каждый день. Выпускникам он пожелал смело мечтать, честно работать, быть добрыми, любить семью и помнить, что Электрогорск всегда будет ждать их побед.

Церемония прошла в теплой и душевной атмосфере. Выпускники, педагоги и родители поделились эмоциями, сделали памятные фотографии и вместе отметили важный этап в жизни школьников. Теперь ребят ждут государственные экзамены и выбор профессионального пути.