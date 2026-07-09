ВРИП главы Павлово-Посадского округа посетил летний лагерь для детей

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов навестил 8 июля воспитанников лагеря при Центре дополнительного образования «Лицей № 1». Он осмотрел территорию и пообщался с ребятами.

Сейчас в лагере проходит вторая смена, участниками которой стали 72 ребенка. В первой смене отдыхало 83 воспитанника — лагерь пользуется большой популярностью.

Для детей организовано сытное и вкусное трехразовое питание, постоянные активности — мастер-классы, квизы и подвижные игры, культурная программа — посещение музеев и цирка. Но главное — море общения и возможность приобрести новых друзей.

«Честно говоря, их горящие глаза и эмоции — лучшая оценка нашей работы. Многие признались, что хотят приехать снова. Это дорогого стоит! В завершение встречи пожелал детям отличных каникул, солнечного лета и, конечно, слушаться старших. Ведь хороший отдых — это когда весело, безопасно и с пользой!» — отметил Сергей Балашов.