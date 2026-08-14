Врип главы Павлово-Посадского округа посетил компанию по производству окон

13 августа Сергей Балашов с рабочим визитом приехал на предприятие «Евростиль-Сервис» — одно из ведущих производств светопрозрачных конструкций в регионе. Компания работает на рынке более 25 лет.

Из небольшого локального цеха «Евростиль-Сервис» вырос в производственное предприятие полного цикла. Сегодня компания охватывает около 20 направлений — от изготовления пластиковых окон и остекления балконов под ключ до выпуска строительных металлоконструкций и отделочных работ.

Генеральный директор Владимир Горбунов и учредитель Екатерина Авсатова рассказали о ключевых показателях: выручка предприятия за 2025 год составила 95,5 миллиона рублей, что подтверждает финансовую устойчивость компании и востребованность продукции.

Основное производство и склад находятся в Павлово-Посадском городском округе, что является важным преимуществом и позволяет оперативно выстраивать логистику, сокращать сроки доставки и учитывать особенности местного жилого фонда — от старых домов до современных жилых комплексов.

Здесь строго контролируют качество на всех этапах, не привлекая сторонних подрядчиков. Компания активно участвует в программах капитального ремонта многоквартирных домов региона и зарекомендовала себя как добросовестный налогоплательщик.