Врип главы Павлово-Посадского округа подвел итоги работы за 2025 год

1 июля состоялся отчет Сергея Балашова о результатах деятельности за прошлый год и задачах на 2026 год. Он рассказал об экономике, благоустройстве, образовании и поддержке военнослужащих.

В округе реализуется 21 инвестиционный проект на 23,5 миллиарда рублей, что создаст почти 1,9 тысячи рабочих мест до 2030 года. Строятся шесть блочно-модульных котельных, реконструируются водозаборные узлы, ремонтируется 74 подъезда. В планах на 2026 год — 18 участков дорог общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Две трети уже готовы. В 2027–2028 годах начнется реконструкция моста в Рахманове.

К юбилею Электрогорска благоустроили Стахановское озеро и построили баскетбольную площадку имени Болошева. В Павловском Посаде создается парк на месте дома культуры имени Потапова, обустраивается набережная. Ремонтируется школа в Кузнецах.

В этом году школу окончил 101 медалист, а 10 человек получили 100 баллов на экзаменах. Алексей Майоров из Электрогорского лицея набрал 400 баллов из 400 по четырем предметам.

В 2026 году привлекают в округ 27 врачей, им предоставляют землю и служебное жилье. Открылся медицинский пункт в Назарьеве.

В округе проходят фестиваль «Русский Холодец», кинофестиваль имени Тихонова, ремонтируется стадион «Филимоновский». С начала СВО отправлено более 400 тонн помощи, около 400 миллионов рублей и 80 гуманитарных конвоев.

Сергей Балашов поблагодарил губернатора, депутатов, команду и жителей за совместную работу и доверие.