Врип главы Коломны посетил центр «Активное долголетие» в Озерах

Временно исполняющий полномочия главы Коломны Виктор Верещагин посетил Озерское подразделение социального центра «Коломенский». Он передал центру палки для скандинавской ходьбы и принял участие в зарядке с участниками проекта «Активное долголетие».

Проект объединил в Озерах сотни пенсионеров, которые открыли для себя новые увлечения. Помимо досуговых занятий для старшего поколения здесь работают по нескольким направлениям: реабилитация молодых людей с инвалидностью и помощь жителям на дому.

«Только в округе нашем реализуется более 30 направлений. Это и скандинавская ходьба, физкультура, посещение бассейна, танцы, йога, показ мод. Большой популярностью пользуется посещение бассейна, наши выездные экскурсии», — рассказал заместитель директора социального центра «Коломенский» Игорь Егорычев.

Для многих центр становится местом, где можно не только найти занятие по душе, но и расширить круг общения. Антонина Баркашова присоединилась к проекту после выхода на пенсию и занимается уже шестой год.

«Я увидела, что люди занимаются, куда-то ездят, какие-то занятия у них. Мне это понравилось. Я им написала в личку. Они мне ответили, что приходите в 31-й дом, там все есть, все узнаете. Пришла, меня встретили такие девочки, улыбчивые, внимательные, мне все рассказали», — поделилась Антонина Баркашова.

В расписании Антонины Николаевны — оздоровительная зарядка, рисование, творческие занятия и скандинавская ходьба. Она также любит экскурсии по Подмосковью. Елена Куркина уже выбрала для себя физкультуру, дыхательную гимнастику и плавание в бассейне.

В проекте «Активное долголетие» в Озерах участвуют более 2,5 тысячи человек. Социальную реабилитацию проходят свыше 60 молодых людей с инвалидностью, а на надомном обслуживании находятся более тысячи жителей.