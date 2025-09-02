ВРИП главы Дмитровского округа наградил работников колбасного производства

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов, побывал на производственной площадке ООО «Дымовское колбасное производство». Предприятие в Дмитрове является одним из ведущих производителей колбасной и мясной продукции в России.

Исполнительный директор Максим Тахиров провел для Михаила Шувалова экскурсию по заводу. ВРИП главы округа оценил высокотехнологичное оборудование и масштаб производства, а также пообщался с работниками предприятия. Лучшие из них получили благодарственные письма за высокий профессионализм и вклад в развитие пищевой промышленности муниципалитета.

Михаил Шувалов обсудил с Максимом Тахировым перспективы развития производства и кадровые вопросы. ВРИП главы муниципалитета отметил, что успешное развитие компании «Дымов» напрямую влияет на социально-экономическое благополучие округа и создание новых возможностей для его жителей.

«Администрация округа готова оказывать заводу всестороннюю поддержку в реализации перспективных проектов и инициатив, направленных на укрепление промышленного потенциала округа и повышение качества жизни его жителей», — подчеркнул Михаил Шувалов.