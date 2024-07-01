Время выезда с Краснополянского шоссе увеличилось в Лобне из-за ремонта дороги

Представители Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на перекрестках в трех округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Балашихе, Королеве и Лобне. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, в Балашихе устроили правый поворот с шоссе Ильича на Носовихинское шоссе, а также модернизировали светофор. В Королеве появился дополнительный пешеходный переход через Болшевское шоссе. Кроме того, увеличилось время выезда с Краснополянского шоссе на улицу Горки Киовские в Лобне. Корректировки вызваны ремонтом дороги.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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