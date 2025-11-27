Временный выезд на МКАД для легкового транспорта досрочно открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы досрочно открыли временный проезд для легкого транспорта из Дзержинского на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Протяженность участка составила почти пять километров.

Создание такого объезда инициировали жители Дзержинского.

«Проект важный, организовать дополнительный выезд из города в сторону Москвы дзержинцы просили нас на многочисленных встречах. При поддержке губернатора Андрея Воробьева нам удалось уже в этом году приступить к реализации», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новая дорога разгрузила сеть города на 30% и обеспечила перенаправление потоков большегрузного транспорта в обход Николо-Угрешского монастыря.

В 2026 году планируют капитально отремонтировать дорогу «МКАД — ул. Алексеевская — ул. Трудкоммуны».

В конце августа 2025 года в Люберцах открыли движение по автодороге Новое шоссе, которая связала города Дзержинский и Лыткарино. Протяженность участка — 1,5 километра. В следующем году участок благоустроят, в том числе оборудуют тротуары и установят линии освещения.