В затопленном селе Степыгино построят временную дамбу

Администрация Домодедова отреагировала на подтопление в поселке Степыгино. На место направили спецтехнику и приступили к обустройству временной дамбы. Об этом 360.ru сообщили местные жители.

В ближайшее время власти планируют принять необходимые меры для отвода воды. По словам жителя села Максима, рабочие уже разметили территорию, где появится дамба.

Напомним, поселок, где проживают многодетные семьи, затапливает ежегодно. Причиной называют дамбу, построенную в соседнем поселке Дивный, из-за которой вода не уходит в реку Северка. В Домодедове также подтопило мост в районе села Константиново, из-за чего движение по переправе через реку Рожайку временно перекрыли.