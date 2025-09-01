Врачу из Лобни вручили сертификат на социальную ипотеку

Рентгенолог Лобненской больницы Гулия Мусина стала участником программы «Социальная ипотека» для медицинских работников. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области по улучшению жилищных условий сотрудников бюджетной сферы.

Свидетельство о предоставлении жилищного сертификата Гулие Мусиной вручил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он отметил, что труд медицинских работников в Московской области оценивается по достоинству.

В министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что программа действует в 2016 года. С начала ее реализации более трех тысяч специалистов смогли переехать в новые квартиры.

Поддержка предусматривает компенсацию 50% стоимости жилья, она засчитывается в качестве первоначального взноса. Государство в течение 10 лет ежемесячно гасит сумму основного долга, а участники программы выплачивают только проценты по кредиту.