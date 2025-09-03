Врачу из Балашихи вручили знак «Отличник здравоохранения»

Делегация из 25 врачей и 13 медсестер городского округа Балашиха посетила шестой съезд детских врачей Московской области с международным участием под названием «Педиатрия как искусство». Мероприятие проходило с 3 по 5 сентября и собрало более тысячи делегатов из 45 регионов России и 11 зарубежных стран, еще более семи тысяч специалистов участвовали в работе съезда в онлайн-формате.

В рамках съезда губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды выдающимся медикам. Знаком «Отличник здравоохранения» была награждена заведующая детским инфекционным отделением Балашихинской больницы, врач-инфекционист и педиатр Наталья Смирнова. Эта почетная награда присуждается за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие здравоохранения, науки и подготовку медицинских кадров.

«Смысл нашего Съезда — собрать здесь всех самых лучших, профессиональных специалистов и продолжать искать новые возможности, учиться, совершенствуя эту помощь. Останавливаться недопустимо, особенно если речь идет о самом дорогом — наших детях», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Съезд проходит в соответствии с задачами федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», направленного на повышение качества медицинской помощи детям и матерям. Обмен опытом, обсуждение новых методов лечения и современные подходы в педиатрии стали главными темами работы форума.