Врачи в Шатуре провели кесарево сечение женщине, находящейся на ИВЛ

Шатурские врачи провели кесарево сечение женщине, находящейся на аппарате ИВЛ. Пациентку доставили в больницу без сознания, она была на 30-й неделе беременности. Подробности в телеграм-канале сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

«В выходные на скорой помощи в больницу была доставлена без сознания женщина на 30-й неделе беременности. В связи с тяжестью состояния она была переведена на искусственную вентиляцию легких. А это огромный риск и для матери, и для плода», — отметил глава округа.

Пациентку решили перевезти в перинатальный центр в Коломне вертолетом санавиации, но планам помешала гроза. Врачи приняли решение провести кесарево сечение в Шатуре, к ним на помощь выехали медики из Коломны, Балашихи и Красногорска.

Операцию проводили главврач Коломенского перинатального центра Рустем Ибрагимов, заведующая гинекологическим отделением Шатурской больницы Татьяна Топор и врач-анестезиолог Геннадий Лухманов.

«С помощью врачей на свет появилась здоровая девочка. Сейчас ребенок находится под наблюдением неонатологов в Коломне», — добавил Прилуцкий.

Мать перевели в специализированное медучреждение для дальнейшего лечения.

В конце июня химкинские врачи успешно приняли роды у пациентки с врожденной аномалией развития матки. На свет появился здоровый мальчик.