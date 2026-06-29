Врачи в Химках помогли родить женщине с аномалией развития матки

Врачи в Химках успешно приняли роды у пациентки с врожденной аномалией развития матки. Несмотря на анатомическую особенность, при которой орган разделен на две отдельные части, отсутствие наблюдения по беременности и крупный вес ребенка, процесс прошел без осложнений.

На свет появился здоровый мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Женщину экстренно доставили в роддом с начавшейся регулярной родовой деятельностью. Для пациентки эти роды стали четвертыми: троих предыдущих детей она родила самостоятельно.

Однако в этот раз врачи приняли решение провести кесарево сечение, поскольку сочетание крупного плода и особенностей строения матки повышало риск осложнений при естественных родах.

«Двурогая матка — одна из наиболее частых врожденных аномалий, но мы хотим успокоить женщин: многие с этим диагнозом успешно становятся мамами. Однако именно регулярное наблюдение позволяет заранее спланировать тактику ведения родов и избежать рисков. Прохождение репродуктивной диспансеризации — это не просто медицинская формальность, а ваш главный вклад в собственное здоровье и самый надежный фундамент для здоровья и благополучия ваших будущих детей», — рассказала заведующая акушерским отделением Химкинского роддома Ольга Шматова.

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В Министерстве здравоохранения напомнили, что будущие родители могут получить дополнительную информацию на портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, ежедневно с 08:00 до 20:00 работает бесплатный кол-центр проекта по номеру +7 (800) 550-30-03.